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Tài xế xe sang gây va chạm dù đường thông thoáng

Dù đoạn đường thông thoáng ít phương tiện, tài xế chiếc Audi Q5 vẫn đâm mạnh vào một chiếc Honda CR-V đang đậu ven đường.
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