Video
video cùng chuyên mục

Tài xế xe rác cố tình vượt đường sắt, tông gãy rào chắn

Dù rào chắn đã hạ, tài xế xe rác vẫn cố tình vượt đường sắt, khiến thanh rào chắn bị lệch vào phía bên trong đường tàu.
Đọc thêm : Nổi bật tuần qua: Bộ đếm giây nghi bị lỗi khiến tài xế suýt vượt đèn đỏ