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Tài xế xe khách bị xử phạt vì lấn làn vượt ẩu trên cao tốc

Dù đoạn đường kẻ vạch liền, tài xế chiếc xe khách vẫn cố tình lấn làn để vượt ẩu, ép các xe đi ngược chiều phải đi sát vào hộ lan tôn để tránh.
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