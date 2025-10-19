Video
video cùng chuyên mục

Tài xế xe đầu kéo phanh kịp thời, tránh người đi xe máy ngã xuống đường

Người đi xe máy quẹt vào một người khác đi cùng chiều nên bị ngã xuống đường, ngay trước mũi chiếc xe đầu kéo.
Đọc thêm : Nổi bật tuần qua: Xe phân khối lớn phóng nhanh gây tai nạn nghiêm trọng