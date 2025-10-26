Video
Tài xế xe con lĩnh hậu quả vì tạt đầu xe container

Dù loạt xe container đang xếp hàng di chuyển, tài xế chiếc Suzuki Swift vẫn cố gắng chen vào để giành đường. Hậu quả, chiếc xe con đã bị kẹp giữa 2 xe container.
