Video
video cùng chuyên mục

Tài xế xe ben đánh lái kịp thời, tránh hai nữ sinh vượt ẩu

Tài xế chiếc xe ben đã có tình huống đánh lái gấp, kịp thời tránh 2 nữ sinh chở nhau bằng xe máy bất ngờ lấn làn để vượt.
Đọc thêm : Nổi bật tuần qua: Bé gái gặp nạn vì sang đường như chỗ không người