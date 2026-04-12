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Tài xế xe ben bị xử phạt vì vượt ẩu

Dù đoạn đường cua hẹp và khuất tầm nhìn, tài xế chiếc xe ben vẫn cố tình lấn làn để vượt, suýt gây ra tai nạn đối đầu với xe đi ngược chiều.
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