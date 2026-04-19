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Tài xế xe ben bất cẩn gây hậu quả nghiêm trọng

Chiếc xe ben di chuyển suốt một quãng đường dài mà tài xế không nhận ra thùng ben vẫn chưa hạ. Hậu quả, phần thùng đã va mạnh vào gầm cầu, khiến chiếc xe ben bị nhấc bổng.
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