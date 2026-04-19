Nổi bật tuần qua: Tài xế đánh lái “thần sầu” tránh người đi bộ trong đêm

Tài xế xử lý “thần sầu”, tránh người đi bộ trong đêm tối

Tài xế chiếc xe gắn camera hành trình đã có tình huống đánh lái kịp lúc, tránh người đi bộ trên đường trong đêm tối, đồng thời đưa chiếc xe quay trở lại đúng làn đường của mình để tránh va chạm đối đầu với xe ngược chiều.

Tình huống giao thông xảy ra trên địa bàn phường Trần Liễu, Hải Phòng.

Tài xế xử lý “thần sầu”, tránh người đi bộ trong đêm tối (Video: Giao thông văn minh).

Ô tô bị tàu hất văng vì cố tình vượt đường sắt khi đèn cảnh báo đã bật

Dù đèn cảnh báo đã bật sáng, tài xế chiếc ô tô vẫn liều lĩnh băng qua đường sắt. Đúng thời điểm này, chắn tự động hạ xuống vướng chiếc ô tô khiến phương tiện bị mắc kẹt.

Dù những người đi đường đã cố gắng hỗ trợ nâng thanh chắn nhưng chiếc ô tô vẫn không thể thoát ra được. Chỉ một thời gian ngắn sau, đoàn tàu lao đến hất văng chiếc ô tô.

Vụ va chạm xảy ra vào tối 18/4, trên địa phận thành phố Hà Nội. Sự việc may mắn không gây ra thương vong, nhưng khiến chiếc ô tô bị hư hỏng nặng và ảnh hưởng đến việc chạy tàu.

Ô tô bị tàu hất văng vì cố tình vượt đường sắt khi đèn cảnh báo đã bật (Video: Cục Cảnh sát giao thông).

Hai người phụ nữ đẩy xe em bé ra giữa đường đứng nói chuyện

Thay vì đứng trên lề đường, hai người phụ nữ đẩy xe em bé ra đứng giữa đường để nói chuyện, dù xung quanh có đông phương tiện đang di chuyển. Hành động của hai người phụ nữ không chỉ khiến bản thân có thể gặp nguy hiểm mà cũng có thể xảy ra tai nạn với em bé.

Hai người phụ nữ đẩy xe em bé ra giữa đường đứng nói chuyện (Video: Mạng xã hội giao thông).

Tài xế xe ben bất cẩn gây hậu quả nghiêm trọng

Chiếc xe ben di chuyển suốt một quãng đường dài mà tài xế không nhận ra thùng ben vẫn chưa hạ. Hậu quả, phần thùng đã va mạnh vào gầm cầu, khiến chiếc xe ben bị nhấc bổng.

Tài xế xe ben bất cẩn gây hậu quả nghiêm trọng (Video: OFFB).

Cô gái gây tai nạn vì sang đường bất cẩn

Cô gái đi xe máy sang đường mà không giảm tốc độ và quan sát, gây ra tai nạn cho một người đi xe máy khác. Tình huống giao thông xảy ra trên địa bàn thành phố Huế.

Cô gái gây tai nạn vì sang đường bất cẩn (Video: Viết Hùng).

Xe máy ôm cua ẩu, lao vào ô tô chạy ngược chiều

Hai thanh niên đều không đội mũ bảo hiểm, chở nhau bằng xe máy với tốc độ cao, khi đến đoạn đường cong không làm chủ được tay lái nên đã lao sang làn đường ngược chiều tông mạnh vào ô tô chạy đến từ hướng đối diện.

Tình huống giao thông xảy ra trên địa bàn xã Nhơn Phú, Vĩnh Long.

Xe máy ôm cua ẩu, lao vào ô tô chạy ngược chiều (Video: Camera giao thông).

Tài xế đánh lái kịp thời, tránh nữ sinh lao nhanh từ nhà ra đường

Nữ sinh đi xe máy điện từ trong nhà ra đường mà không quan sát, buộc tài xế ô tô phải đánh lái gấp, lao sang làn đường ngược chiều để tránh. Tình huống xử lý kịp thời của tài xế đã giúp tránh được một vụ va chạm nghiêm trọng.

Tài xế đánh lái kịp thời, tránh nữ sinh lao nhanh từ nhà ra đường (Video: Giao thông văn minh).

Xe máy dựng giữa đường bị ô tô lao đến hất văng

Thay vì đưa xe lên lề đường, chủ nhân chiếc xe máy lại dựng phương tiện của mình dưới lòng đường nên đã bị một chiếc ô tô lao đến quệt phải.

Xe máy dựng giữa đường bị ô tô lao đến hất văng (Video: OFFB).

Nữ sinh suýt bị ô tô tông trúng khi qua đường mà không quan sát

Nữ sinh chạy băng qua đường mà không quan sát, suýt bị chiếc ô tô chạy đến từ phía sau tông trúng. Tình huống giao thông là lời cảnh báo cho các bậc phụ huynh, luôn phải nhắc nhở con em mình cách qua đường an toàn.

Nữ sinh suýt bị ô tô tông trúng khi qua đường mà không quan sát (Video: Camera giao thông).

Tài xế bị xử phạt vì cố tình vượt đường sắt khi rào chắn đang hạ

Dù đèn và chuông cảnh báo đã vang lên, chắn tự động đang được hạ xuống, tài xế chiếc xe container và xe con vẫn liều lĩnh băng qua đường sắt. Hành vi vi phạm này đã bị camera giám sát ghi lại, khiến tài xế của những phương tiện này bị cơ quan chức năng xử phạt 5 triệu đồng và trừ 2 điểm trên giấy phép lái xe.

Tài xế bị xử phạt vì cố tình vượt đường sắt khi rào chắn đang hạ (Video: Cục Cảnh sát giao thông).

Xe con vượt ẩu trên đường đèo suýt bị kẹp giữa hai xe tải

Dù đoạn đường đèo cong khuất tầm nhìn, tài xế chiếc xe con vẫn lấn làn để vượt, khi gặp xe tải chạy ngược chiều đã không kịp quay trở lại làn đường của mình, suýt bị kẹp giữa hai chiếc xe tải.