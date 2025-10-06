Video
Tài xế tử vong vì mắc kẹt bên trong chiếc xe Tesla bốc cháy sau va chạm

Lực lượng cứu hộ đã không thể giải cứu tài xế trong vụ tai nạn chết người mới nhất liên quan đến xe Tesla bị cháy sau khi va chạm.
