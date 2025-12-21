Video
video cùng chuyên mục

Tài xế trả đũa khi bị xe sau liên tục nháy đèn pha

Tài xế chiếc ô tô gắn camera hành trình đã có tình huống trả đũa khi bị xe đi sau liên tục nháy đèn pha để đòi nhường đường. Tình huống giao thông xảy ra tại Trung Quốc.
