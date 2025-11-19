Video
video cùng chuyên mục

Tài xế tỉnh táo đạp phanh né pha chuyển làn "hại người" của xe bán tải

Thay vì đánh lái sang trái theo phản xạ để né chiếc xe bán tải bất ngờ chuyển làn, tài xế xe có camera hành trình đã thoát lỗi đè vạch kẻ liền, lấn làn.
Đọc thêm : Tài xế tỉnh táo đạp phanh né pha chuyển làn "hại người" của xe bán tải