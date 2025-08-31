Video
Tài xế thoát chết đầy may mắn trong tình huống sạt lở

Đất đá từ trên cao đã bất ngờ sạt lở dữ dội xuống đường, chỉ một vài giây trước khi chiếc xe tải di chuyển qua, khiến nhiều người chứng kiến rùng mình.
