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Tài xế thiếu ý thức lập tức nhận bài học thích đáng

Tài xế chiếc Hyundai Santa Fe cố tình lấn làn để vượt lên đoạn đường bị ùn tắc, sau đó còn liên tục nháy đèn để buộc xe đi đúng làn phải nhường đường cho mình.
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