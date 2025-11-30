Video
video cùng chuyên mục

Tài xế thản nhiên dừng xe giữa đường để hút thuốc

Tài xế chiếc Ford Everest thản nhiên dừng lại chiếm hết làn đường sau đó rời xe để hút thuốc, buộc các xe đi cùng chiều phải đè lên vạch kẻ đường liền để lách qua.
Đọc thêm : Nổi bật tuần qua: Tài xế ô tô thản nhiên dừng giữa đường ở làn ngược chiều