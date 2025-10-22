Video
Tài xế taxi miễn phí chuyến đi cho người đàn ông có con nằm viện

Nhìn thấy hoàn cảnh thương tâm của hành khách, anh Lê Văn Thành (tài xế taxi ở Hà Nội) quyết định miễn phí chuyến đi gần 20km.
