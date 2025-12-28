Video
Tài xế suýt gặp họa vì lao thẳng xe ra đường chính

Dù di chuyển từ đường nhánh ra đường chính, tài xế chiếc sedan không hề giảm tốc độ để quan sát, lao vào một chiếc xe ben chạy cắt mặt.
