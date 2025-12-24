Video
Tài xế quên hạ thùng xe ben, đâm sập cầu đi bộ

Cầu đi bộ trên cao gãy sập xuống sau cú va chạm của thùng xe ben đã khiến một người lái xe bán tải tử vong ở Samut Prakan, Thái Lan.
