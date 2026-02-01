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Tài xế quên hạ thùng ben gây hậu quả nghiêm trọng

Tài xế di chuyển suốt một quãng đường dài mà quên không hạ thùng ben, khiến thùng xe vướng vào dây điện trên cao làm đứt dây và đổ hàng loạt cột điện.
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