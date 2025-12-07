Video
Tài xế quay đầu ở góc đường cong trên đèo

Tài xế chiếc Toyota Innova đã có tình huống xử lý đầy liều lĩnh khi quay đầu ở góc cua trên đường đèo, nơi tầm nhìn bị hạn chế.
