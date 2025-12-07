Nổi bật tuần qua: Thót tim khoảnh khắc bé gái lao xe qua trước mũi tàu

Thót tim khoảnh khắc bé gái lao xe đạp điện qua trước mũi tàu

Bé gái điều khiển xe đạp điện đi qua đoạn đường ngang dân sinh không có rào chắn nhưng không dừng lại để quan sát tàu, tạo nên một tình huống cắt mặt ngay trước mũi đầu máy đang tiến tới. May mắn tình huống này đầu máy đang di chuyển chậm nên không có tai nạn đáng tiếc xảy ra.

Thót tim khoảnh khắc bé gái lao xe đạp điện qua trước mũi tàu (Video: Cộng đồng đường sắt).

Tài xế xử lý đầy khó hiểu khiến ô tô lao thẳng xuống sông

Trong khi phà đang chuẩn bị cập bờ để đưa các phương tiện qua sông, tài xế chiếc ô tô lại có tình huống xử lý đầy khó hiểu khiến cả người và xe lao thẳng xuống nước.

Tài xế xử lý đầy khó hiểu khiến ô tô lao thẳng xuống sông (Video: Otosaigon).

Tài xế quay đầu ở góc đường cong trên đèo

Tài xế chiếc Toyota Innova đã có tình huống xử lý đầy liều lĩnh khi quay đầu ở góc cua trên đường đèo, nơi tầm nhìn bị hạn chế. May mắn tài xế chiếc xe có gắn camera hành trình vẫn kịp thời phanh lại để tránh xảy ra một vụ va chạm.

Tài xế quay đầu ở góc đường cong trên đèo (Video: Chuyện đường xa).

Tài xế cho xe leo lên dải phân cách đường cao tốc để tránh ùn tắc

Tài xế chiếc Toyota Prado đã thản nhiên leo lên dải phân cách trên tuyến cao tốc Hà Nội - Thái Nguyên để vượt qua đoạn đường bị ùn tắc, khiến nhiều người phải đặt ra câu hỏi những người ngồi trên xe đang có chuyện gấp đến mức nào mà lại có kiểu di chuyển xem thường pháp luật như vậy.

Tài xế cho xe leo lên dải phân cách đường cao tốc để tránh ùn tắc (Video: Otofun).

Ô tô quay đầu khiến người đi xe máy ngã dây chuyền

Chiếc ô tô quay đầu khiến một người đi xe máy lao đến từ phía sau phải phanh gấp để tránh, khiến người này bị trượt ngã ra đường. Tình huống bất ngờ dường như khiến một cô gái đi xe máy cùng chiều bị giật mình nên cũng đã bóp phanh dẫn đến bị ngã.

Ô tô quay đầu khiến người đi xe máy ngã dây chuyền (Video: Giao thông văn minh).

Người đi xe đạp bám sát đuôi xe tải đầy nguy hiểm

Người đàn ông đi xe đạp tốc độ cao nhưng lại bám sát sau đuôi chiếc xe tải chạy cùng chiều, dường như để tránh gió. Tuy nhiên, kiểu tham gia giao thông của người đàn ông trong tình huống này là hết sức nguy hiểm, vì nếu xe tải phải phanh gấp khi có tình huống bất ngờ xảy ra, người này chắc chắn sẽ gặp tai nạn.

Người đi xe đạp bám sát đuôi xe tải đầy nguy hiểm (Video: Otofun).

Người trên ô tô mở cửa bất cẩn, xô ngã người đi xe máy

Người ngồi sau ô tô đã có tình huống mở cửa bất cẩn, xô ngã người đi xe máy cùng chiều.

Nhiều ý kiến cho rằng lỗi trong tình huống này thuộc về người đi xe máy vì đã vượt phải. Tuy nhiên, không ít người lại cho rằng lỗi thuộc về tài xế chiếc ô tô vì phương tiện này đã dừng lại ngay giữa đường.

Người trên ô tô mở cửa bất cẩn, xô ngã người đi xe máy (Video: Văn hóa giao thông).

Người đi xe máy trượt ngã, suýt lao vào gầm xe buýt cùng chiều

Người đàn ông điều khiển xe máy di chuyển nhanh, khi gặp ô tô trước mặt đã phanh gấp khiến người này bị trượt ngã và suýt lọt vào gầm chiếc xe buýt chạy cùng chiều.

(Video 8)(Video: OFFB).

Người đi xe máy phóng nhanh, đâm vào ô tô đang lùi ra đường

Người đàn ông điều khiển xe máy tốc độ cao, khi gặp chiếc ô tô đang lùi ra đường đã không kịp xử lý dẫn đến tình huống va chạm mạnh.

Người đi xe máy phóng nhanh, đâm vào ô tô đang lùi ra đường (Video: Mạng xã hội giao thông).

Xe khách giương pha gây lóa mắt tài xế đối diện trên đường đèo

Tài xế chiếc xe khách đã có tình huống giương pha, chĩa thẳng đèn vào mặt tài xế xe đi ngược chiều, khiến người này gần như mù tạm thời vì không quan sát được những gì xảy ra trước mặt.

Tình huống giao thông xảy ra trên đèo Bảo Lộc, Lâm Đồng.