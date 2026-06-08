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Tài xế phanh gấp tránh thanh niên lao ra đường ẩu

Thanh niên điều khiển xe máy từ đường nhánh lao ra, suýt bị một chiếc ô tô đang đi trên đường chính tông trúng.
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