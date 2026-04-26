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Tài xế phanh gấp tránh người đi xe máy sang đường ẩu

Người đàn ông đi xe máy chuyển hướng sang đường mà không quan sát phía sau, buộc một chiếc ô tô phải đánh lái để tránh và một xe khác phải phanh gấp để không gây ra va chạm.
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