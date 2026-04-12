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Tài xế phanh gấp khi phát hiện em bé đột ngột lao ra đường

Tài xế chiếc xe gắn camera hành trình đã buộc phải phanh gấp khi phát hiện em bé từ trong nhà đột ngột lao ra giữa đường.
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