(Dân trí) - “Chở hàng từ Cà Mau đi Cần Thơ đi theo quốc lộ 1 mất 4 giờ, nay đi cao tốc chỉ còn chừng 2 giờ, nhanh, thuận lợi lắm”, một tài xế ở Cà Mau chia sẻ.