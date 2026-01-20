Tài xế phấn khởi "bon bon" từ Cà Mau lên Cần Thơ

"Mỗi tuần tôi chạy 3 chuyến giao cá từ Sông Đốc (Cà Mau) lên Cái Tắc (Cần Thơ), nếu không có cao tốc thì tôi đi Quản Lộ Phụng Hiệp mất từ 3,5 đến 4 tiếng mới tới. Hôm nay đi cao tốc Cần Thơ - Cà Mau, chỉ 2 tiếng là tới nơi, vừa nhanh chóng vừa tiết kiệm chi phí cho chủ xe và tài xế", anh Lê Hoàng Duy (31 tuổi) chia sẻ với phóng viên Dân trí khi cao tốc Cần Thơ - Cà Mau chính thức thông tuyến từ 11h ngày 19/1.

Điểm đầu cao tốc Cần Thơ - Cà Mau từ vòng xoay cảng Cái Cui giáp quốc lộ 91, sau khi đi đoạn đường hơn 1km sẽ đến nút giao IC2, đây là điểm bắt đầu của tuyến cao tốc này.

Lối vào và hướng ra của cao tốc Cần Thơ - Cà Mau tại nút giao IC2.

Lối vào và ra hướng ở cảng Cái Cui, quốc lộ 91 đã thông tuyến, các phương tiện hầu hết di chuyển theo lộ trình này.

Tuyến nhánh nối nút giao IC2 với quốc lộ 1 vẫn chưa thi công xong nên các phương tiện chưa thể ra vào từ hướng này.

Theo ghi nhận của phóng viên, các phương tiện lưu thông nhiều nhất trên cao tốc Cần Thơ - Cà Mau hiện tại là ô tô 4 chỗ, 7 chỗ, xe tải và số ít là xe phục vụ công trình thi công một số hạng mục còn lại của cao tốc như đường gom, đường nhánh nút giao, trạm dừng chân...

Ông Huỳnh Diệp (bảo vệ trực chốt lối vào cao tốc) đang đếm số lượng phương tiện vào cao tốc. Ông Diệp cho biết, từ thời điểm thông xe đoạn từ Cần Thơ đến nút giao IC5 thuộc xã Vị Thủy lưu lượng xe chiều vào mỗi ngày khoảng 500-700 chiếc. Lúc 11h hôm nay, khi thông xe toàn tuyến 110km từ Cần Thơ đi Cà Mau và chiều ngược lại, có khá đông phương tiện lưu thông, khoảng hơn 200 xe qua chốt.

Nút giao IC4 giao với cao tốc Châu Đốc - Cần Thơ - Sóc Trăng (trục ngang) chỉ mới đi chiều dọc, phần cao tốc trục ngang và đường dẫn vẫn đang thi công.

Nút giao IC5 trước đó chỉ cho đi hướng Cần Thơ đến Vị Thuỷ với chiều dài khoảng 37km thì từ 11h ngày 19/1 đã thông xe, các phương tiện đi thẳng từ Cần Thơ đến Cà Mau theo lộ trình cao tốc dài 110km.

Cao tốc Cần Thơ - Cà Mau có thiết kế vận tốc tối thiểu 60km/h, tối đa 80km/h.

Anh Dương Ngọc Mãi (ngụ TPHCM) cùng bạn bè di chuyển cao tốc từ Cà Mau lên Cần Thơ. Anh Mãi cho biết đi theo bản đồ và đọc báo biết được cao tốc được chạy toàn tuyến từ trưa 19/1 nên lái xe trải nghiệm.

"Cao tốc chạy êm, rút ngắn thời gian di chuyển rất nhiều. Tôi bất ngờ không nghĩ tuyến đường này thi công nhanh, hiệu quả đến vậy. Có cao tốc, người dân đi lại dễ dàng, hoạt động giao thương hàng hoá cũng thuận tiện hơn", anh Mãi vui vẻ nói.

Theo chia sẻ của cánh tài xế, với chiều dài và vận tốc quy định, đoạn đường từ Cần Thơ - Cà Mau đã được rút ngắn rất nhiều, chưa tới 2 giờ di chuyển đã đi hết tuyến. Tuy nhiên, cao tốc chỉ có dải dừng khẩn cấp, chưa có trạm dừng chân, các hạng mục này cần sớm hoàn thiện để đáp ứng nhu cầu của người dân.

Tài xế phấn khởi đi trên cao tốc Cần Thơ - Cà Mau (Video: Huỳnh Hải).