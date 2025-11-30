Video
Tài xế ô tô mở cửa bất cẩn, hất ngã shipper đi cùng chiều

Tài xế chiếc Hyundai Tucson đã có tình huống mở cửa xe mà không quan sát phía sau, hất ngã một shipper đang điều khiển xe máy cùng chiều.
