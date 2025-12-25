Video
Tài xế nóng vội, xe tải đâm vào ô tô con

Muốn qua giao lộ nhanh vài giây, tài xế xe tải đã tự đẩy mình vào rắc rối mà để giải quyết sẽ tốn không ít tiền và thời gian.
