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Tài xế nói gì sau vụ việc bị nhạc sĩ Minh Khang dọa đấm?

Sau khi clip lan truyền, tài xế Nguyễn Tiến Hùng lần đầu kể lại toàn bộ chuyến xe nhiều bất thường, từ lúc nhận cuốc đến những khó khăn khi trả khách.
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