Video
video cùng chuyên mục

Tài xế nghi say rượu, phóng ô tô như bay lên vỉa hè

Chiếc ô tô di chuyển với tốc độ cao bất ngờ mất lái, lao thẳng lên vỉa hè, tông vào một chiếc xe máy trước khi đâm sập một gốc cây.
Đọc thêm : Nổi bật tuần qua: Khoảnh khắc người đàn ông suýt mất mạng dưới bánh xe ben