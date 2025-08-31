Video
Tài xế ngang nhiên đậu xe giữa đường như chỗ không người

Tài xế chiếc Toyota Fortuner đã có tình huống đậu xe ngay giữa đường như chỗ không người, gây cản trở giao thông.
