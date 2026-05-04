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Tài xế mở cửa ô tô bất cẩn, đẩy người đi xe máy ngã lăn

Người đi xe máy không đội mũ bảo hiểm, nên khi bị cánh cửa ô tô đẩy ngã ngửa ra đường có vẻ như đã chấn thương nghiêm trọng.
Đọc thêm : Tài xế mở cửa ô tô bất cẩn, đẩy người đi xe máy ngã lăn