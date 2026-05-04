Tình huống được cho là diễn ra vào ngày 30/4 tại Bắc Ninh.

Tài xế mở cửa ô tô bất cẩn, đẩy người đi xe máy ngã lăn (Video: CTV).

Đã xảy ra nhiều tai nạn, từ nhẹ đến nặng, thậm chí gây chết người, do hành vi mở cửa ô tô bất cẩn, nhưng vẫn có không ít người vi phạm.

Điều 19 Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ 2024 quy định: Trước khi mở cửa xe, người mở cửa phải quan sát phía trước, phía sau và bên phía mở cửa xe; chỉ mở cửa khi bảo đảm an toàn; không để cửa xe mở nếu không bảo đảm an toàn.

Nghị định 168/2024/NĐ-CP quy định mức phạt 4-6 triệu đồng đối với người điều khiển ô tô mở cửa xe, để cửa xe mở không bảo đảm an toàn. Nếu thực hiện hành vi này mà gây tai nạn giao thông thì sẽ bị phạt 20-22 triệu đồng và trừ 10 điểm trên giấy phép lái xe.

Ngoài ra, nếu hành vi vi phạm gây tai nạn giao thông dẫn tới thiệt hại về sức khỏe, tính mạng hoặc tài sản theo quy định tại Điều 260 Bộ luật hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017), người điều khiển phương tiện vi phạm sẽ bị truy cứu trách nhiệm hình sự. Việc giải quyết, bồi thường thiệt hại do vụ tai nạn gây ra được thực hiện theo quy định của Bộ luật Dân sự 2015.

Thao tác mở cửa xe đúng cách là tay ở gần cửa giữ nắm cửa, tay ở xa kéo mở khóa; sau đó, mở hé cánh cửa để quan sát kỹ phía sau, khi thấy an toàn mới mở dần cửa để xuống xe.

Nên mở dần cửa đồng thời đi ra khỏi xe, không nên mở toang cửa để xuống cho tiện. Sau khi ra khỏi xe, cần nhanh chóng đi tới vị trí an toàn.

Ngoài ra, người điều khiển ô tô cũng cần chú ý chốt khóa trẻ em nhằm đảm bảo trẻ nhỏ không vô tình mở cửa từ bên trong khi xe đang chạy trên đường. Chốt khóa này cũng có tác dụng ngăn người ngồi phía sau mở cửa bên ghế lái (phía giáp với làn đường lưu thông), dễ xảy ra va chạm với các xe đi ngang qua.

Tình huống trên cũng cho thấy tầm quan trọng của việc đội mũ bảo hiểm khi điều khiển xe máy tham gia giao thông.