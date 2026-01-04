Video
video cùng chuyên mục

Tài xế mất bình tĩnh, đạp nhầm chân ga và tự gây tai nạn

Tài xế chiếc Kia K3 dường như đã có tình huống mất bình tĩnh, vô tình đạp nhầm chân ga và liên tục cài số tiến/lùi, khiến chiếc xe lao vọt đi, đâm vào ô tô ngược chiều.
