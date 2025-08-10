Video
video cùng chuyên mục

Tài xế lĩnh hậu quả vì kiểu chạy xe thiếu ý thức

Tài xế chiếc xe SUV đã phóng nhanh qua đoạn đường bị ngập, khiến nước bắn lên một người đi xe đạp.
Đọc thêm : Nổi bật tuần qua: Tài xế lĩnh hậu quả vì kiểu chạy xe thiếu ý thức