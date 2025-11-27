Video
video cùng chuyên mục

Tài xế lái ô tô tông CSGT rồi bỏ trốn ở Tây Ninh

Trong lúc bị truy đuổi, tài xế ô tô bán tải nhiều lần ép xe đặc chủng của CSGT rồi húc đổ phương tiện này trước khi quay đầu bỏ trốn.
Đọc thêm : Tạm giữ tài xế lái ô tô tông cảnh sát giao thông ở Tây Ninh