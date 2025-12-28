Video
video cùng chuyên mục

Tài xế hốt hoảng đánh lái lên lề đường khi gặp xe ngược chiều lúc vượt

Tài xế chiếc sedan trong lúc vượt nối đuôi đã giật mình phát hiện xe lao đến từ hướng đối diện, buộc người này phải đánh lái gấp lên lề đường để tránh.
