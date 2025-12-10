Video
video cùng chuyên mục

Tài xế giúp Việt kiều tìm ví, từ chối nhận hậu tạ

Sau bài đăng lên cộng đồng lái xe, anh Phạm Văn Khéo đã giúp vợ chồng Việt kiều tìm lại ví 10 triệu đồng.
