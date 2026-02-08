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Tài xế giật mình đánh lái, tránh người đi bộ băng ngang qua cao tốc

Tài xế chiếc ô tô gắn camera hành trình đã có tình huống giật mình đánh lái và phanh gấp để tránh người đi bộ bất ngờ băng qua cao tốc.
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