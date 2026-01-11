Video
Tài xế gây va chạm vì vượt ẩu

Dù đoạn đường hẹp và đông phương tiện đang di chuyển, tài xế chiếc Hyundai Santa Fe vẫn cố tình lấn làn để vượt, gây ra va chạm với chiếc xe tải chạy cùng chiều.
