Video
video cùng chuyên mục

Tài xế được dân mạng ngợi khen vì kiểu xin đường lễ phép

Khi thấy nhóm người đang đứng trước mũi xe, thay vì bấm còi, tài xế chiếc ô tô đã hạ cửa kính xuống và xin nhường đường một cách đầy lịch sự.
