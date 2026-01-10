Video
video cùng chuyên mục

Tài xế dừng ô tô giữa đường, mở cửa bất cẩn gây va chạm

Vì một mâu thuẫn giao thông nhỏ, tài xế đã dừng chiếc xe van giữa đường đông, mở cửa bất cẩn gây va quệt làm rụng ốp gương của một ô tô khác.
Đọc thêm : Tài xế dừng ô tô giữa đường, mở cửa bất cẩn gây va chạm