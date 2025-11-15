Video
Tài xế đánh lái kịp thời, tránh xe bán tải đột ngột dừng giữa đường

Chiếc xe bán tải đã bất ngờ phanh lại và dừng giữa đường, buộc tài xế xe đi ngay phía sau phải đánh lái gấp để tránh.
