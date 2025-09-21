Video
Tài xế đánh lái gấp tránh người đi xe máy sang đường ẩu

Tài xế chiếc xe gắn camera hành trình đã có tình huống đánh lái gấp để tránh người đi xe máy qua đường ẩu tại ngã tư.
