Tài xế container chuyển hướng bất cẩn, hất văng xe con

Tài xế chiếc xe container đã có tình huống chuyển hướng bất cẩn, không quan sát kỹ, dẫn đến va chạm với một chiếc xe con đi cùng chiều.
