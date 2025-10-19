Video
video cùng chuyên mục

Tài xế container chỉ ra những điểm mù người đi xe máy cần tránh

Do xe container có kích thước lớn nên có rất nhiều điểm mù mà tài xế không thể quan sát được, điều này tiềm ẩn nhiều nguy cơ dẫn đến tai nạn giao thông.
Đọc thêm : Clip “mẹ phản ứng nhanh cứu con khỏi cú ngã từ tầng 4” nổi bật tuần qua