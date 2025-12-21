Video
Tài xế chuyển làn kiểu cướp đường trên cao tốc, suýt gây tai nạn

Tài xế chiếc Kia Sorento đã có tình huống chuyển làn ẩu như thể cướp đường, buộc tài xế chiếc xe đi cùng chiều phải đánh lái gấp để tránh xảy ra va chạm.
