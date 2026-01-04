Video
video cùng chuyên mục

Tài xế chuyển hướng thiếu quan sát trên cao tốc, suýt va chạm xe cùng chiều

Tài xế của chiếc Toyota Fortuner đã có tình huống chuyển hướng thiếu quan sát trên cao tốc, suýt gây nên một tình huống tạt đầu xe đi cùng chiều.
Đọc thêm : Nổi bật tuần qua: Xe tải mất lái, lao vào cột điện ven đường và lật nghiêng