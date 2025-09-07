Video
Tài xế chuyển hướng ẩu khi chưa quan sát, gây va chạm

Tài xế chiếc xe SUV đã có tình huống chuyển hướng bất ngờ ngay sau khi bật đèn xin nhan mà không quan sát phía sau, dẫn đến tình huống va chạm với xe đi cùng chiều.
