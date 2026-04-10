Video
video cùng chuyên mục

Tài xế cầm 2 viên gạch tấn công hành khách

Tài xế taxi tại Nghệ An cầm hai tay 2 viên gạch tấn công vợ chồng hành. Hậu quả, nam hành khách “lãnh” 2 cú đánh vào vai và ngực.
Đọc thêm : Tài xế taxi dùng gạch tấn công vợ chồng khách đi xe